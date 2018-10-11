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В России выросли цены на бензин после семи недель стабильности

17:22, 11.10.2018

Средние цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 октября выросли на 4 копейки (0,1%).

Согласно данным Росстата, в среднем литр бензина в России подорожал до 43,28 рубля.

При этом за прошедшую неделю рост цен на бензин отмечался в 33 центрах субъектов. Больше всего автомобильное топливо подорожало в Иркутске — на 2,2%, Кызыле — на 1,3% и Чите — на 0,9%.

В Казани средняя цена составила 41,89 рубля за литр — ниже, чем в целом по России.

Отметим, что с начала года цены на бензин выросли на 9%.

Ранее Российский топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин на 10% в 2019 году из-за повышения акциза и НДС.

АналитикаПромышленностьНефтехимия
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