В России выросли цены на бензин после семи недель стабильности

Средние цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 октября выросли на 4 копейки (0,1%).

Согласно данным Росстата, в среднем литр бензина в России подорожал до 43,28 рубля.

При этом за прошедшую неделю рост цен на бензин отмечался в 33 центрах субъектов. Больше всего автомобильное топливо подорожало в Иркутске — на 2,2%, Кызыле — на 1,3% и Чите — на 0,9%.

В Казани средняя цена составила 41,89 рубля за литр — ниже, чем в целом по России.



Отметим, что с начала года цены на бензин выросли на 9%.



Ранее Российский топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин на 10% в 2019 году из-за повышения акциза и НДС.