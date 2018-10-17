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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 18 октября

12:16, 17.10.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 18 октября
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 00 до 10 часов 18 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», местами на территории республики и в Казани ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами слабый дождь. Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +8°С до +13°С.

Общество Татарстан
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