МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 18 октября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 00 до 10 часов 18 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», местами на территории республики и в Казани ожидается туман, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами слабый дождь. Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +8°С до +13°С.