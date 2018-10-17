Сегодня в Татарстане порывистый ветер и до +13

Сегодня, 17 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами слабый дождь.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +2°С до +7°C, в западных районах до +4°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +8°С до +13°С.

В Казани днем ожидается от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +8°С до +10°С.