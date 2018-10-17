Число банкротств физлиц в России за 9 месяцев увеличилось на 47%

По итогам января — сентября 2018 года процедуру банкротства начали почти 30,4 тыс. россиян. Это на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, чаще всего граждане становятся банкротами по собственной инициативе. За девять месяцев россияне инициировали 86% процедур банкротства, еще в 13% заявителями выступили кредиторы.

Потенциальных банкротов в России насчитывается в девять раз больше. Согласно сведениям Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 года под это определение попадали порядка 739 тыс. россиян, или чуть более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России за чертой бедности живут свыше 19 млн человек. По его словам, существующий уровень бедности иметь «позорно» при нынешнем уровне доходов ВВП на душу населения.

При этом сообщалось, что официальная статистика по бедности занижается в стране в два раза из-за устаревшей системы подсчета.