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Кудрин: «Такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно»

15:56, 08.10.2018
Кудрин: «Такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Существующий уровень бедности в России иметь «позорно» при нынешнем уровне доходов ВВП на душу населения.

«Я бы назвал положительной чертой достаточно смелый план по снижению бедности, который заложен в прогнозе. Такая цель и задачи бюджета есть, и я считаю, что это очень позитивно. Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу [населения]», — цитирует ТАСС главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

Ранее глава Счетной палаты заявил, что в России за чертой бедности живут свыше 19 млн человек.

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