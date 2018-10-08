Кудрин: «Такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно»

Существующий уровень бедности в России иметь «позорно» при нынешнем уровне доходов ВВП на душу населения.

«Я бы назвал положительной чертой достаточно смелый план по снижению бедности, который заложен в прогнозе. Такая цель и задачи бюджета есть, и я считаю, что это очень позитивно. Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу [населения]», — цитирует ТАСС главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

Ранее глава Счетной палаты заявил, что в России за чертой бедности живут свыше 19 млн человек.