Кудрин: «13,2% населения России имеют доход ниже прожиточного минимума»
В России за чертой бедности живут свыше 19 млн человек.
«Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума», — цитирует «Интерфакс» главу Счетной палаты России Алексея Кудрина.
Однако в 2018 году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров. Они выросли на 2,6% за восемь месяцев.
«Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%», — заявил Кудрин.
По его словам, в первые семь месяцев этого года также наблюдается рост реальных доходов пенсионеров.
Отметим, что согласно исследованию Высшей школы экономики, более половины россиян живут «от зарплаты до зарплаты».Общество
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