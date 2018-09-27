Кудрин: «13,2% населения России имеют доход ниже прожиточного минимума»

В России за чертой бедности живут свыше 19 млн человек.

«Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума», — цитирует «Интерфакс» главу Счетной палаты России Алексея Кудрина.



Однако в 2018 году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров. Они выросли на 2,6% за восемь месяцев.

«Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%», — заявил Кудрин.

По его словам, в первые семь месяцев этого года также наблюдается рост реальных доходов пенсионеров.

Отметим, что согласно исследованию Высшей школы экономики, более половины россиян живут «от зарплаты до зарплаты».