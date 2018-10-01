Официальная статистика по бедности занижается в стране в два раза — эксперт

Руководитель Центра экономической политики и бизнеса, эксперт по вопросам коррупции, доктор экономических наук Елена Румянцева рассказала о занижении официальной статистики по бедности в два раза из-за устаревшей системы подсчета.

Она отметила, что президенту РФ Владимиру Путину уже с 2000 года подаются искаженные данные об уровне бедности россиян. По ее мнению, это выгодно с экономической точки зрения — им не нужно оказывать помощь. При этом она видит проблему в несоциальной направленности приоритетов развития государства, передает Newsland.

Напомним, согласно исследованию Высшей школы экономики, более половины россиян живут «от зарплаты до зарплаты».