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Промышленность

Польша подписала 20-летний контракт на поставку природного газа из США

10:37, 17.10.2018
Польша подписала 20-летний контракт на поставку природного газа из США
Фото: torange.biz

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет.

По словам главы польской компании Мачея Вожняка, поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения, пишет «РИА Новости».

Напомним, в июле Стокгольмский арбитражный суд согласился с доводами «Газпрома» и отказал польской госкомпании PGNiG в изменении цены поставок газа.

ПромышленностьЭнергетика
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