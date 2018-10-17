Польша подписала 20-летний контракт на поставку природного газа из США

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет.

По словам главы польской компании Мачея Вожняка, поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения, пишет «РИА Новости».

Напомним, в июле Стокгольмский арбитражный суд согласился с доводами «Газпрома» и отказал польской госкомпании PGNiG в изменении цены поставок газа.