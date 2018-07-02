Стокгольмский арбитраж отказал Польше в изменении цены на российский газ
Стокгольмский арбитражный суд согласился с доводами «Газпрома» и отказал польской госкомпании PGNiG в изменении цены поставок газа.
«Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО «Газпром экспорт» и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства», — приводит сообщение российской компании RT.
Отмечается, что решение носит промежуточный характер.
Ранее в Польше объявили, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, государственная нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать от «Газпрома» снижения цены российского газа.ПромышленностьНефть
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