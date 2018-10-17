Новости спорта

10:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Уфимец Табидзе и сборная Грузии — в следующем этапе Лиги наций УЕФА

09:02, 17.10.2018
Уфимец Табидзе и сборная Грузии — в следующем этапе Лиги наций УЕФА
Фото: ge.utro.news

В Лиге наций УЕФА повышение в классе заработала сборная Грузии, которая на выезде разгромила Латвию (3:0) в четвертом туре в дивизионе D. Защитник ФК «Уфа» грузин Джемал Табидзе снова был в запасе и на поле не выходил.

Таким образом, Грузия набрала 12 очков в четырех играх и досрочно гарантировала себе путевку в Лигу С. На втором месте в группе с пятью очками идет сборная Казахстана, которая со счетом 4:0 разгромила Андорру (2), на третьем — Латвия (2 очка).

Напомним, одним из голов в ворота сборной Андорры отметился «уфимец» Сейдахмет.

СпортФутбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты