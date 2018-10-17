Еркебулан Сейдахмет: «Забивать на «Астана Арене» дома очень приятно»

Нападающий сборной Казахстана и ФК «Уфа» Еркебулан Сейдахмет рассказал о победе над Андоррой (4:0) в домашнем матче Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz:

— Забил первый гол в официальном матче. Дебют у меня. До этого был гол Венгрии в товарищеском матче, но забивать на «Астана Арене» дома очень приятно. Спасибо большое болельщикам за поддержку! Пусть поддерживают, а мы докажем игрой. Все впереди, все хорошо будет. Думаю, мы еще себя покажем в Европе, — сказал Сейдахмет после матча. — У меня долгосрочный контракт с «Уфой». Планы — долго играть в Российской премьер-лиге. Главное — закрепиться в команде и забивать, и тогда все будет отлично. С атмосферой в коллективе все хорошо.

