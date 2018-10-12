Источник: в администрации Ижевска проводятся следственные действия

В здании администрации Ижевска проводятся следственные действия. Информация об этом появилась в телеграм-канале Life18.

В пресс-службе МВД по Удмуртии корреспондента «Реального времени» переадресовали с этим вопросом в следственное управление Следственного комитета по Удмуртии. Связаться с пресс-секретарем управления не удалось.

Между тем источник, близкий к администрации Ижевска, подтвердил информацию.

«Изымают документацию, связанную с проведением оценочных действий ИЭС. Город хочет слишком много. Покупатель хочет сэкономить», — рассказал собеседник издания.

ИЭС — АО «Ижевские электрические сети», полностью принадлежащее городу, в настоящее время готовится к продаже. Ранее анонимные телеграм-каналы писали о том, что якобы существующая оценка стоимости предприятия не устраивает потенциальных покупателей. При этом якобы руководству города предлагалось провести переоценку.