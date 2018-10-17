Россия сократила вложения в гособлигации США до 14 млрд долларов

Россия продолжила сокращать вложения в гособлигации США. Такие данные приводит Министерство финансов США.



В августе этого года сумма снизилась до 14 миллиардов долларов.

Напомним, в июле стало известно, что вложения в американские гособлигации достигли 11-летнего минимума и упали до 14,9 миллиарда долларов. Отмечалось, что только с апреля по май, портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое.

Так, РФ выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 миллиарда долларов.