Россия сократила вложения в гособлигации США до 14 млрд долларов
Россия продолжила сокращать вложения в гособлигации США. Такие данные приводит Министерство финансов США.
В августе этого года сумма снизилась до 14 миллиардов долларов.
Напомним, в июле стало известно, что вложения в американские гособлигации достигли 11-летнего минимума и упали до 14,9 миллиарда долларов. Отмечалось, что только с апреля по май, портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое.
Так, РФ выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 миллиарда долларов.ЭкономикаФинансы
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