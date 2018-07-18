Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума

Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимумаВложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года и составляют 14,9 миллиарда долларов.

За один только месяц, с апреля по май, портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое, передает «РИА Новости».

Объем вложений сейчас находится на уровне 2007 года, тога Россия начала делать крупные вложения в американские гособлигации. До этого значительных инвестиций в казначейские бумаги США Россия не производила.

Отмечается, что максимальные российские вложения пришлись на октябрь 2010 года (176,3 миллиарда долларов).