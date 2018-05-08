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Пашиняна избрали премьер-министром Армении

12:36, 08.05.2018
Пашиняна избрали премьер-министром Армении
Фото: youtube.com

Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны.

Пашиняна поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42, сообщает «Медуза». При этом Пашиняна избрали главой правительства только со второй попытки.

Напомним, 1 мая Национальное собрание (парламент) Армении не смогло назначить главу оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53.

Против проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении.

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