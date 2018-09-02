Пашинян обозначил сроки внеочередных парламентских выборов в Армении

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в мае или июне 2019 года. Кроме того, в конституцию планируется внести изменения, согласно которым парламент может быть распущен без отставки действующего премьера.

«Согласно сегодняшней конституции, для роспуска парламента действующий премьер должен уйти в отставку, после чего парламент два раза в течение двух недель не должен избрать нового премьера. Но сегодняшняя ситуация такова, что граждане Армении хотят гарантий того, что они не будут вынуждены вновь осуществить революцию. Мы должны быть уверены, иметь гарантии, что попыток антинародных действий не будет», — цитирует Пашиняна «Интерфакс».

Ранее премьер-министр Армении заявил о начале нового этапа дружеских и союзнических отношений между Ереваном и Москвой.