В России 40% ночных ДТП происходят из-за плохих дорог

40% ДТП, произошедших в темное время суток в России случаются из-за того, что дороги находятся в ненормативном состоянии, сообщил Олег Панарьин, начальник управления надзорной деятельности ГУ по обеспечению БДД МВД РФ. При этом по словам спикера в ряде регионов эта цифра доходит до 60%.

По словам Панарьина, чаще всего на дорогах встречаются такие нарушения как отсутствие разметки, неисправное освещение, отсутствие дорожных знаков, светоотражающих элементов на дорожных конструкциях.



— Наиболее критические месяцы — это ноябрь и декабрь, когда длительность темного времени суток увеличивается, а самое рискованное время — с 20 до 24 часов, — отметил Панарьин на панельной дискуссии, посвященной проблемам уличного освещения.

Напомним, что в Казани 16—17 октября проходит международная специализированная выставка «Дорога 2018».