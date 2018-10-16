Кабмин РФ предложил усилить контроль за расходованием средств маткапитала

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, которым предлагается усилить контроль за расходованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

«Законопроектом предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании непригодным для проживания жилого помещения, приобретение которого планируется с использованием средств (части средств) материнского капитала», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что в России программу материнского капитала могут продлить после 2021 года.

До этого Медведев расширил возможности маткапитала для улучшения жилищных условий.