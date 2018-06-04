Медведев расширил возможности маткапитала для улучшения жилищных условий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее возможность погашения кредитов из средств материнского капитала. Документ размещен на сайте правительства РФ.

Теперь россияне смогут направить маткапитал на погашение ипотеки, процентов по жилищному кредиту, перекредитование вне зависимости от того, когда родился второй ребенок — до или после получения кредита.

В пояснении к документу подчеркивается, что такое решение устраняет правовую неопределенность в вопросе использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. В связи с этим расширяются возможности граждан для использования маткапитала.

Напомним, что в марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому срок перечисления маткапитала сокращается от одного месяца до десяти дней.