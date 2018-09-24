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В России программу материнского капитала могут продлить после 2021 года

09:58, 24.09.2018
В России программу материнского капитала могут продлить после 2021 года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России программа материнского капитала, скорее всего, будет продлена после 2021 года.

«Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена», — сказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

По ее словам, маткапитал — это высокий мотивирующий фактор для семьи.

«Сейчас ситуация с рождаемостью развивается не лучшим образом. Мы это прогнозировали. Это связано с очередным демографическим провалом. И все наши усилия будут направлены на то, чтобы поддержать мотивацию семьи к рождению детей», — цитирует Голикову «РИА Новости».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что использование программы материнского капитала будет расширено в период до 2020 года.

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