Гидрометцентр сообщил об уходе бабьего лета с 20 октября

Теплая и сухая погода на европейской территории России закончится в субботу, 20 октября.

«В субботу уже все. Резкое изменение циркуляции воздуха, уже в верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное. Это значит, что температура упадет градуса на 4 — 5, уже спрогнозировано, что будет 10 градусов тепла. По сравнению с понедельником почти на 9 — 10 градусов понизится температура, осадки небольшие», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, такого продолжительного периода «бабьего лета», которое в этом году еще и совпало с «золотой осенью», давно не было, передает ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев заявил, что предстоящая зима не должна быть экстремально холодной.

По словам синоптика, в целом до конца года температура будет «около и выше климатической нормы».