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Предстоящая зима в России не будет «ядреной» — Гидрометцентр

19:56, 12.10.2018
Предстоящая зима в России не будет «ядреной» — Гидрометцентр
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев заявил, что предстоящая зима не должна быть экстремально холодной.

«Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований. Сейчас можно говорит об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядреной, наверное не стоит», — сообщил он.

По словам синоптика, в целом до конца года температура будет «около и выше климатической нормы», пишет ТАСС.

Напомним, что сегодня в Башкирии, Пермском крае и других регионах России выпал снег.

В сентябре синоптики спрогнозировали аномально теплый декабрь.

Общество
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