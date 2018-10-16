Повторные выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря

Депутаты заксобрания Приморского края назначили повторные выборы главы региона на 16 декабря.

«За» проголосовали 30 депутатов. Против этого решения три человека — выступили коммунисты. По словам представителя фракции Артема Самсонова, выборы прошли и необходимо пересчитать результат волеизъявления граждан, а не выделять новые средства на повторное голосование. Однако другие фракции не согласились с этим и заявили, что необходимо действовать в рамках действующего закона и регламента, который предписывает проведение выборов губернатора, пишет ТАСС.

Напомним, избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре.



После президент России России Владимир Путин отправил Тарасенко в отставку и назначил его на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Вместо него врио губернатора Приморья стал Олег Кожемяко.