Медведев назначил экс-главу Приморья Тарасенко замглавы Росморречфлота

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении бывшего врио главы Приморья Андрея Тарасенко на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

«Назначить Тарасенко Андрея Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта», — цитирует ТАСС слова из распоряжения.

Напомним, Тарасенко стал участником скандала со «вбросами» на выборах губернатора, приведшего к отмене результатов. Председатель ЦИК РФ выразила надежду, что он и его соперник — кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — не будут участвовать в третьей попытке выбрать главу региона.

После чего президент России Владимир Путин снял его с должности и посадил на его место губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.