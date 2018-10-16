Аварийный «Союз» был оснащен системой управления украинского производства — СМИ

Ракета-носитель «Союз МС-10», на которой произошла авария при запуске с космодрома Байконур, была оснащена системой управления украинского производства.



Систему разработали на предприятии «Полисвит» и изготовили на государственном научно-производственном предприятии «Коммунар», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на Байконуре.

Отмечается, что оба производства расположены в Харькове.

Напомним, «Союз МС-10» потерпел крушение 11 октября из-за «аварии носителя». Пилоты выжили. Позже СМИ сообщили, что в ракете обнаружили неисправный клапан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратура комплекса «Байконур» уже начала проверку. Тем временем, РКК «Энергия» получила записи с видеорегистратора и данные телеметрии ракеты-носителя. Результаты исследования передадут комиссии, созданной для расследования инцидента.