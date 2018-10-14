РКК «Энергия» получила видеорегистратор с потерпевшего аварию «Союза»

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» получила записи с видеорегистратора и данные телеметрии ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшей крушение во время запуска.



Результаты изучения материалов предполагается передать комиссии, созданной для расследования инцидента, передает «Коммерсант» со ссылкой на Роскосмос.

Отмечается, что сотрудники госкорпорации находятся в постоянном контакте с NASA для решения вопросов, связанных с отправкой американского грузового корабля к МКС при необходимости.

Напомним, «Союз МС-10» потерпел крушение 11 октября из-за «аварии носителя».

Экипаж ракеты не пострадал. Позже СМИ сообщили, что на ракете обнаружили неисправный клапан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратура комплекса «Байконур» уже начала проверку. СМИ отмечают, что из-за аварии МКС могут перевести в беспилотный режим. Другие говорят, что новый запуск союза может состояться 28 ноября.