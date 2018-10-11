Во время старта ракеты «Союз» произошла авария

Во время старта ракеты «Союз» с МКС произошла авария носителя. Экипаж жив, с ним установлена связь.

Капсула с космонавтами в ближайшее время аварийно приземлится в Казахстане, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».

Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США. Источник в ракетно-строительной отрасли заявил, что на этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было.