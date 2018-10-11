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Происшествия

Во время старта ракеты «Союз» произошла авария

11:53, 11.10.2018
Во время старта ракеты «Союз» произошла авария
Фото: kremlin.ru

Во время старта ракеты «Союз» с МКС произошла авария носителя. Экипаж жив, с ним установлена связь.

Капсула с космонавтами в ближайшее время аварийно приземлится в Казахстане, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».

Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США. Источник в ракетно-строительной отрасли заявил, что на этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было.

Происшествия
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