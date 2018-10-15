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«Нефтехимик» уступил «Сочи» со счетом 2:4

21:17, 15.10.2018
«Нефтехимик» уступил «Сочи» со счетом 2:4
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 4:2 в пользу сочинской команды. В составе нижнекамцев шайбы забили Павел Падакин (18-я минута), Адам Полашек (25-я). У ХК «Сочи» голы забили Сергей Шмелев (16-я), Александр Полунин (59-я), дубль реализовал Эрик О'Делл (7-я и 17-я).

Следующий матч «Нефтехимик» проведет в гостях против «Витязя» 18 октября.

Ранее «Нефтехимик» обыграл финский «Йокерит» со счетом 2:1. Сочинская команда в предыдущей игре в Казани потерпела поражение от «Ак Барса» со счетом 1:5.

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