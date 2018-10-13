«Ак Барс» разгромил «Сочи» со счетом 5:1

Казанский «Ак Барс» дома обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч проходил в Казани на «Татнефть Арене» и завершился победой хозяев со счетом 5:1. В составе «Ак Барса» отличились Джастин Азеведо (11-я минута), Роб Клинкхаммер (16-я), Данис Зарипов (32-я), Владимир Ткачев (34-я) и Иржи Секач (47-я). У гостей единственную шайбу забросил Роберт Розен (21-я).

После 18 матчей подопечные Зинэтулы Билялетдинова имеют в своем активе 26 очков и занимают третье место в Восточной конференции. ХК «Сочи» после 18 игр остается с 18 очками на пятом месте в Западной конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 октября в Казани против «Йокерита».

Напомним, что в предыдущей игре «Ак Барс» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Шайбу забросил Алексей Потапов.