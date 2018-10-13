«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Йокерит»

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл финский «Йокерит» (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1. Первыми счет открыли хоккеисты «Нефтехимика», на 12-й минуте отличился Андрей Нестрашил. На первой минуте второго периода Джефф Плэтт восстановил равенство на табло. Победную шайбу «Нефтехимика» в овертайме забросил Юусо Пуустинен (64-я минута).

Таким образом, после 16 игр подопечные Андрея Назарова идут на восьмом месте в Восточной конференции с 19-ю очками. «Йокерит» после 16 игр имеет 25 очков и занимает третье место в Западной конференции.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома против «Сочи» 15 октября.

Ранее «Нефтехимик» переиграл «Спартак» со счетом 4:1. В том матче отличились Павел Падакин, Дамир Шарипзянов, Ильдар Шиксатдаров и Павел Куликов.