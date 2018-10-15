Сегодня самая длинная пробка в Казани превысила 3 километра

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Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,2 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на проспекте Ямашева – от проспекта Фатыха Амирхана до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час 50 минут

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (7 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов).