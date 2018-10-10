Источник: Виталий Мутко завтра возглавит Российский футбольный союз в третий раз
Вице-премьер правительства РФ по вопросам строительства Виталий Мутко вернется в футбол и завтра может занять пост исполняющего обязанности президента РФС.
По данным «Матч ТВ», об этом будет объявлено завтра, 11 октября. Исполком для этого собирать не требуется.
Раннее Виталий Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го. В декабре он сложил свои полномочия на полгода — до июля 2018-го. Таким образом, это будет уже третье пришествие чиновника на пост главы РФС.
Сейчас и. о. президента Российского футбольного союза является Александр Алаев.
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