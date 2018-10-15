Футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в неуплате 15 млн рублей алиментов

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов около 6 лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге Оксане, сообщил ТАСС адвокат Сергей Жорин. По его словам, футболист должен выплатить его подзащитной алименты на общую сумму более 15 млн рублей.

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за 6 лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей.

Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга. В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав», — сказал юрист.



При этом, юрист также отметил, что ФК «Локомотив», за который выступает Тарасов, отказался гасить задолженность по исполнительному листу, сославшись на финансовые проблемы.