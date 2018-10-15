Бречалов: ситуация с состоянием соцобъектов в Удмуртии критическая

Фото: Михаил Красильников

Власти Удмуртии хотят привлечь 2—2,5 млрд рублей из внебюджетных источников на проведение ремонта в соцобъектах.

Об этом сегодня на аппаратном совещании заявил глава республики Александр Бречалов. Средства пойдут на объекты, требующие срочного ремонта.

«Ориентировочно 2—2,5 млрд рублей из внебюджетных источников мы стараемся привлечь, чтобы в 2019 году отремонтировать примерно 500 объектов, которые находятся в самом критичном состоянии», — сказал глава региона.

При этом ситуацию с состоянием соцобъектов в республике он охарактеризовал как критическую, в то же время выделяемые из бюджета средства в муниципалитетах тратятся неэффективно. Направляемые ежегодно небольшие суммы на каждый такой объект не позволяют его привести в нормативное состояние, но его разрушение продолжается. Кроме того, не уделяют в муниципалитетах достаточно внимания вопросам энергоэффективности.

Как сообщил сегодня замминистра строительства Дмитрий Сурнин, изначально в списке объектов, нуждающихся в ремонте, было 952 на общую сумму в 10,8 млрд рублей, но после проведения инвентаризации их оказалось 586 на 3,5 млрд рублей. При этом первоочередные меры нужно предпринять по 106 зданиям на 1 млрд рублей.