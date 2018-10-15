В России предложили освободить оборонные предприятия от выплаты дивидендов

Власти предложили освободить от выплаты дивидендов предприятия оборонной промышленности «в части направления чистой прибыли на реализацию инвестиционных проектов».

Как сообщает РБК со ссылкой на проект плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП, среди исполнителей предложения указаны Минфин, Минобороны, Минэкономразвития и Минпромторг.

В «Ростехе» поддержали данную инициативу.

«Это хорошая идея. Конечно, здесь необходим разумный баланс, учитывающий интересы акционеров. Но, безусловно, это может быть эффективный механизм развития — не только для оборонных предприятий, но и в целом для государственной промышленности», — заявил заместитель гендиректора Ростеха Дмитрий Леликов.

Ранее министр энергетики Александр Новак рассказал о планах утверждать инвестпрограммы инфраструктурных госкомпаний для определения их дивидендов.