Правительство может начать закладывать в инвестпрограммы монополий выплату дивидендов

Министр энергетики Александр Новак рассказал о планах утверждать инвестпрограммы инфраструктурных госкомпаний для определения их дивидендов.

Сейчас Федеральная антимонопольная служба не закладывает в них выплату дивидендов и компании вынуждены платить их акционерам, сокращая свои инвестпрограммы. Новак заявил, что формируя тариф, нужно сразу оговаривать, какой процент прибыли инфраструктурных компаний пойдет на дивиденды, а какой – на инвестпрограмму.

Отмечается, что речь идет о компаниях выручка которых формируется за счет тарифов на транспортировку, например о «Россетях», РЖД, «Транснефти», газотранспортной системе «Газпрома», передают «Ведомости».



Эксперты предполагают, что регулирование размера дивидендов может повлиять на автономность компаний.

Напомним, в прошлом году Минэкономразвития разработало дифференцированный подход к дивидендам: для тарифных монополий, для госкомпаний с большими инвестпрограммами и для госбанков.