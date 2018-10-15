Зарубежные инвесторы собираются вложить в российскую экономику $40 млрд

Зарубежные инвесторы в течение ближайших 5—7 лет собираются вложить в экономику России около $40 млрд.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, инвестиции будут осуществлять более 20 компаний и фондов из разных стран. Это, например, китайская и корейская инвестиционные корпорации, суверенные фонды Катара и Саудовской Аравии, портовый оператор DP World из ОАЭ и т. д., пишут «Известия».

Основная часть инвестиций будет направлена на региональные проекты. Так, около 40% будущих вложений планируется направить на развитие железных и автомобильных дорог, портов и аэропортов, еще 25% — на усовершенствование технологий.

Ранее сообщалось, что сокращение объема прямых иностранных инвестиций в Россию в третьем квартале 2018 года стало крупнейшим за всю историю платежного баланса экономики РФ.

До этого Банк России отчитался о многократном росте (в 48 раз больше, чем годом ранее) оттока капитала из России в третьем квартале 2018 года.