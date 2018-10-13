Объем прямых иностранных инвестиций в Россию рекордно снизился на 6 млрд долларов

Сокращение объема прямых иностранных инвестиций в Россию в третьем квартале 2018 года стало крупнейшим за всю историю платежного баланса экономики РФ.

«Резко сократились обязательства частного сектора перед нерезидентами, в основном за счет рекордного сокращения прямых иностранных инвестиций на $6 млрд. Из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, UC Rusal и группы ГАЗ», — говорится в обзоре института «Центр развития» Высшей школы экономики за авторством Сергея Пухова.

Стоимость импорта сократилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,7% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Причиной Пухов называет удорожание импорта из-за ослабления рубля и слабый и неустойчивый внутренний спрос из-за сокращения реальных доходов населения и инвестиционной активности после завершения крупных строек.

«Как правило, ухудшение динамики импорта выступает индикатором спада экономики, а в некоторых случаях является предвестником рецессии», — отмечает Пухов.

Ранее Банк России отчитался о многократном росте (в 48 раз больше, чем годом ранее) оттока капитала из России в третьем квартале 2018 года.