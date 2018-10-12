Эксперты прокомментировали рост оттока капитала из России в 48 раз

Эксперты прокомментировали многократный рост (в 48 раз больше, чем годом ранее) оттока капитала из России в третьем квартале 2018 года. По их мнению, это может указывать на нарастающие проблемы.

«Ускорившийся отток капитала — это повод не паниковать в моменте, а скорее понимать, что проблемы российской экономики, в том числе структурные, нарастают. Но пока приток доходов от нефти это с лихвой компенсирует», — рассказал «Реальному времени» экономист Сергей Хестанов.

Среди причин роста оттока капитала эксперты называют ускоренное погашение зарубежных займов, уход инвесторов с российского рынка и рост спроса на валюту.

Напомним, за три месяца частный сектор из России $19,2 млрд. Это больше, чем за весь 2016 год, и в 48 раз больше, чем годом ранее. Подробно — в материале «Реального времени».