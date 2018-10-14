Врио главы Башкирии совершил первый рабочий визит в регионе на «Башнефть»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров совершил рабочую поездку на предприятия компании «Башнефть».

«Специально попросил организовать первую поездку в «Башнефть», которая является локомотивом экономики нашей республики и одним из главных налогоплательщиков. Я хотел войти в курс дела, понять, что здесь происходит, все экономические процессы» — цитирует Хабирова «Башинформ».

Врио главы региона отметил, что продолжит выстраивать конструктивные отношения с крупным бизнесом республики.

В рамках поездки на «Башнефть» Хабиров в сопровождении председателя правления компании Андрея Шишкина осмотрел установку по производству водорода на «Новойле», биологические очистные сооружения на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Уфанефтехим».

Напомним, что 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров.

На своем первом совещании в новой должности Хабировобсудил темы подготовки дорожно-транспортного комплекса к работе в зимний период, готовности системы ЖКХ республики к отопительному сезону, обеспеченности коммунальных служб необходимой техникой и ГСМ, а также совершенствования системы пассажирского транспорта в Уфе.