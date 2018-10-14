Минниханов в Египте встретится с президентом страны и посетит университет Аль-Азхар

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Египет.

В рамках него Минниханов встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси и премьер-министром страны Мустафой Мадбули, с которыми обсудит вопросы развития взаимного сотрудничества.

Кроме того, президент РТ намерен посетить один из старейших в мире университетов Аль-Азхар и обсудить с его руководством возможности сотрудничества с Болгарской исламской академией. Также Минниханов посетит соборную мечеть «Аль-Азхар Аш-Шариф» и осмотрит историческую часть Каира.

Вечером президент РТ примет участие в церемонии открытия бюста востоковеда и политического деятеля Евгения Примакова в сквере рядом с Российским центром науки и культуры в Каире. После этого он даст интервью популярному телеканалу TEN TV,передает пресс-служба президента РТ.



Завтра Минниханов встретится с министром промышленности и торговли Египта Амром Нассаром. После чего президент РТ отправится на деловой форум «Татарстан — Египет» с участием представителей местной власти и бизнеса. Далее запланирована встреча Минниханова с министром культуры Египта Инас Абдель Даим, посещение Каирского оперного театра и экскурсия по Египетскому национальному музею.

Ранее Минниханов посещал с рабочим визитом Японию. Там президент РТ посетил парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава. Кроме того, он провел встречу с губернатором префектуры Исикава Масанори Танимото и пригласил специального советника премьер-министра Японии в Татарстан.