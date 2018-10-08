Минниханов пригласил специального советника премьер-министра Японии в Татарстан
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханнов сегодня встретился со специальным советником премьер-министра Японии Эйити Хасэгавой.
Во время беседы в городе Канадзава стороны обсудили ряд рабочих вопросов и тем, касающихся сотрудничества по некоторым направлениям, сообщает пресс-служба президента РТ.
Кроме того, Минниханов пригласил Эйити Хасэгаву посетить Татарстан в четвертый раз и выразил надежду на дальнейшую поддержку в развитии совместных татарстанско-японских проектов.
Ранее президент Татарстанапосетил в Японии парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава, а также провел встречу с губернатором префектуры Исикава Масанори Танимото.ОбществоВласть Татарстан
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