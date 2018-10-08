Минниханов пригласил специального советника премьер-министра Японии в Татарстан

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханнов сегодня встретился со специальным советником премьер-министра Японии Эйити Хасэгавой.

Во время беседы в городе Канадзава стороны обсудили ряд рабочих вопросов и тем, касающихся сотрудничества по некоторым направлениям, сообщает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, Минниханов пригласил Эйити Хасэгаву посетить Татарстан в четвертый раз и выразил надежду на дальнейшую поддержку в развитии совместных татарстанско-японских проектов.



Ранее президент Татарстанапосетил в Японии парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава, а также провел встречу с губернатором префектуры Исикава Масанори Танимото.