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Минниханов пригласил специального советника премьер-министра Японии в Татарстан

14:46, 08.10.2018
Минниханов пригласил специального советника премьер-министра Японии в Татарстан
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханнов сегодня встретился со специальным советником премьер-министра Японии Эйити Хасэгавой.

Во время беседы в городе Канадзава стороны обсудили ряд рабочих вопросов и тем, касающихся сотрудничества по некоторым направлениям, сообщает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, Минниханов пригласил Эйити Хасэгаву посетить Татарстан в четвертый раз и выразил надежду на дальнейшую поддержку в развитии совместных татарстанско-японских проектов.

Ранее президент Татарстанапосетил в Японии парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава, а также провел встречу с губернатором префектуры Исикава Масанори Танимото.

ОбществоВласть Татарстан
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