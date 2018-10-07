Минниханов в Японии посетил крупнейший естественнонаучный институт «Рикен»
Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Японии. Сегодня он уже посетил крупнейший институт физико-химических исследований «Рикен»
Минниханову рассказали о работе научного Центра исследований динамических биосистем (BDR) и провели презентацию научных исследований по регенеративной медицине, показали лаборатории, передает пресс-служба президента РТ.
Биомедицинский кластер RIKEN.<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 6 Окт 2018 в 10:24 PDT
Отмечается, что Татарстан уже взаимодействует с институтом — он является стратегическим партнером Казанского федерального университета. Глава республики предложил расширить дальнейшее сотрудничество в части совместных исследовательских проектов, организации стажировок и др.
Напомним, Минниханов принял участие во встрече министра экономического развития РФ Максима Орешкина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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