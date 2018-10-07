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Минниханов в Японии посетил крупнейший естественнонаучный институт «Рикен»

11:29, 07.10.2018
Минниханов в Японии посетил крупнейший естественнонаучный институт «Рикен»
Фото: realnoevremya.ru

Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Японии. Сегодня он уже посетил крупнейший институт физико-химических исследований «Рикен»

Минниханову рассказали о работе научного Центра исследований динамических биосистем (BDR) и провели презентацию научных исследований по регенеративной медицине, показали лаборатории, передает пресс-служба президента РТ.

Биомедицинский кластер RIKEN.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 6 Окт 2018 в 10:24 PDT

Отмечается, что Татарстан уже взаимодействует с институтом — он является стратегическим партнером Казанского федерального университета. Глава республики предложил расширить дальнейшее сотрудничество в части совместных исследовательских проектов, организации стажировок и др.

Напомним, Минниханов принял участие во встрече министра экономического развития РФ Максима Орешкина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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