Минниханов в Японии посетил крупнейший естественнонаучный институт «Рикен»

Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Японии. Сегодня он уже посетил крупнейший институт физико-химических исследований «Рикен»

Минниханову рассказали о работе научного Центра исследований динамических биосистем (BDR) и провели презентацию научных исследований по регенеративной медицине, показали лаборатории, передает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что Татарстан уже взаимодействует с институтом — он является стратегическим партнером Казанского федерального университета. Глава республики предложил расширить дальнейшее сотрудничество в части совместных исследовательских проектов, организации стажировок и др.

Напомним, Минниханов принял участие во встрече министра экономического развития РФ Максима Орешкина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.