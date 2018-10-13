В РПЦ пообещали жесткий ответ на решение Константинополя по Украине

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что священный Синод Русской православной церкви на заседании даст «адекватный и жесткий ответ» на последние решения Синода Константинопольского патриархата по Украине.

«Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом даст Священный Синод, который соберется в Минске в понедельник. В любом случае, ответ будет адекватным и жестким» — передает слова Волкова ТАСС.



В 1997 году русская православная церковь (РПЦ) наложила анафему на руководителя обоих организаций Филарета Денисенко. Образованная на Украине церковь считалась раскольнической.



В сентябре Константинопольский патриарх Варфоломей обещал предоставить автокефалию Украине. 1 октября СМИ сообщили, что Священный синод Константинопольского патриархата принял решение предоставить самопровозглашенным Киевскому патриархату и Украинской автокефальной православной церкви статус канонических.