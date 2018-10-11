Константинополь признал автокефалию Украинской православной церкви — СМИ
Священный синод Константинопольского патриархата принял решение предоставить самопровозглашенным Киевскому патриархату и Украинской автокефальной православной церкви статус канонических.
По словам пресс-секретаря «УПЦ КП» Евстратия Зоря, решение синода касается «признания незаконной аннексии Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году».
Также Синод Вселенской патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса предстоятеля УАПЦ Макария (Малетича) и снял анафему с патриарха УПЦ КП Филарета, сообщает издание Romfea.
Официальных сообщений Константинополя об итогах Синода пока не поступало.
В 1997 году русская православная церковь (РПЦ) наложила анафему на руководителя обоих организаций Филарета Денисенко. Образованная на Украине церковь считалась раскольнической.
В сентябре Константинопольский патриарх Варфоломей обещал предоставить автокефалию Украине.Общество
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