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Константинополь признал автокефалию Украинской православной церкви — СМИ

18:10, 11.10.2018
Константинополь признал автокефалию Украинской православной церкви — СМИ
Фото: ru.wikipedia.org / Nick Grapsy

Священный синод Константинопольского патриархата принял решение предоставить самопровозглашенным Киевскому патриархату и Украинской автокефальной православной церкви статус канонических.

По словам пресс-секретаря «УПЦ КП» Евстратия Зоря, решение синода касается «признания незаконной аннексии Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году».

Также Синод Вселенской патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса предстоятеля УАПЦ Макария (Малетича) и снял анафему с патриарха УПЦ КП Филарета, сообщает издание Romfea.

Официальных сообщений Константинополя об итогах Синода пока не поступало.

В 1997 году русская православная церковь (РПЦ) наложила анафему на руководителя обоих организаций Филарета Денисенко. Образованная на Украине церковь считалась раскольнической.

В сентябре Константинопольский патриарх Варфоломей обещал предоставить автокефалию Украине.

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