Константинопольский патриарх пообещал вскоре предоставить Украине автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей пообещал вскоре предоставить автокефалию Украине.



«Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет потому, что это ее право… Это ее право на получение статуса автокефалии, а с другой стороны, это право и, конечно, исключительное право нашего Вселенского патриархата предоставлять автокефалию, как она была предоставлена всем новым православным церквям, начиная с России в XVI веке и заканчивая церковью Чехии и Словаки», — сказал он после воскресной службы в храме святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману.

Варфоломей отметил, что «нас не пугают угрозы», не пояснив, какие угрозы он имеет в виду, пишет «РИА Новости».

Ранее в Русской православной церкви пригрозили разорвать отношения с Константинополем при признании украинской автокефалии. После РПЦ прекратила поминовение константинопольского патриарха Варфоломея и перестала участвовать в структурах под председательством Константинопольского патриархата.