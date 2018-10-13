Новый космический корабль после аварии «Союза» оборудуют улучшенной системой спасения

Систему аварийного спасения космического корабля нового поколения «Федерация» сконструируют на основе аналогичной системы корабля «Союз», но сделают более мощной.

Это необходимо для того, чтобы в случае нештатной ситуации «оторвать» тяжелый корабль от ракеты и увести его на безопасное расстояние.



«Из-за того, что масса „Федерации“ в зависимости от назначения в 2-3 раза выше, корпус штанги новой системы будет удлинен, включать не четыре, а восемь сопел двигателей, расположенных в два ряда один над другим», — передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

К тому же твердотопливный заряд для двигателей будут использовать более энергетическое топливо, что позволит увеличить его мощность.

Напомним, во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». СМИ сообщили, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. При этом перед запуском ракету тщательно проверили. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратура комплекса «Байконур» уже начала проверку. Отмечается, что из-за аварии МКС могут перевести в беспилотный режим.