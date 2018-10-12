На упавшей ракете «Союз-ФГ» обнаружили неисправный клапан — СМИ

Неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты «Союз-ФГ» после запуска с Байконура. Перед стартом клапан прошел полную проверку



«Предварительно госкомиссия установила, что на ракете был неисправен дренажно-предохранительный клапан бака окислителя, при его открытии истекающий газ уводит боковой блок от центрального блока, но он был неисправен и не сработал», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Между тем, перед стартом он прошел все стадии проверки. Отмечается, что клапан перед стартом был открыт, затем за несколько минут до запуска его закрыли, как и положено. После заправки баков ракеты через данный клапан сбрасывается излишек кислорода.

«Он должен был открыться после отделения бокового блока для его увода от центрального, но этого не произошло», — пояснил он.

Накануне во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла «авария носителя». Экипаж корабля приземлился в Казахстане. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.