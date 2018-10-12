Прокуратура комплекса «Байконур» начала проверку из-за аварии «Союза»

Прокуратура комплекса «Байконур» начала проверку из-за аварии при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ».

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за подготовку ракетоносителя и организацию его запуска», — передает RT со ссылкой на прокуратуру комплекса.



Отмечается, что по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». По данному факту возбуждено уголовное дело. Позже СМИ сообщили, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. Из-за аварии МКС могут перевести в беспилотный режим.