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Прокуратура комплекса «Байконур» начала проверку из-за аварии «Союза»

11:59, 12.10.2018
Прокуратура комплекса «Байконур» начала проверку из-за аварии «Союза»
Фото: kremlin.ru

Прокуратура комплекса «Байконур» начала проверку из-за аварии при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ».

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за подготовку ракетоносителя и организацию его запуска», — передает RT со ссылкой на прокуратуру комплекса.

Отмечается, что по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». По данному факту возбуждено уголовное дело. Позже СМИ сообщили, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. Из-за аварии МКС могут перевести в беспилотный режим.

Происшествия
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