Tesla займется производством текилы под брендом Teslaquila

Компания Tesla планирует начать производство текилы под брендом Teslaquila.

Как передает CNBC, представители автомобилестроителя подали в патентное ведомство США заявку на регистрацию соответствующей марки. Товарный знак регистрируется для «дистиллянта агавы» и «дистиллянта голубой агавы», более известного как текила.

Ранее стало известно, что главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок может возглавить совет директоров Tesla вместо Илона Маска.

Напомним, Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли соглашения по поводу обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной. Он останется руководителем компании Tesla, но должен покинуть пост председателя совета директоров минимум на 3 года.